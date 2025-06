Am Donnerstag zeigen sich die deutschen Aktienmärkte voraussichtlich schwächer. Nach dem erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie der weiterhin unklaren Haltung der USA im Nahost-Konflikt fehlt es derzeit an überzeugenden Kaufargumenten. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation in der Region bleibt bestehen. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn deutet der X-DAX auf einen um 0,5 Prozent niedrigeren Start des DAX bei 23.202 Punkten hin - ein Stand, der zuletzt Anfang Mai erreicht wurde. Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...