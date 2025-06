© Foto: Unsplash

Wolfspeed steht vor dem Kollaps. Der Chip-Hoffnungsträger rutscht in die Insolvenz - und ein Branchenriese greift zu. Was das für Gläubiger und Aktionäre bedeutet.Der US-Chiphersteller Wolfspeed steht laut Bloomberg kurz vor einer Insolvenz im Rahmen eines vorbereiteten Chapter-11-Verfahrens. Ziel der Sanierung ist es, milliardenschwere Schulden abzubauen. Hauptgläubiger wie Apollo Global Management sollen dabei das Ruder übernehmen. Nach Angaben mit der Angelegenheit vertrauter Personen werde Wolfspeed in Kürze eine Restrukturierungsvereinbarung unterzeichnen. In der Folge sollen die Gläubiger dem Plan zustimmen, bevor das Unternehmen formell Insolvenz anmeldet. Dieses Vorgehen ermöglicht …