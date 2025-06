Trotz vehementer Forderungen des Präsidenten, die Kreditvergabe rasch zu vergünstigen - der Leitzins bleibt auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 bis 4,5 %. Zur Begründung führte die Fed an, dass die Unsicherheit über die weitere Konjunkturentwicklung weiterhin hoch sei. Die Entscheidung entsprach der Erwartung der meisten Analysten. Die Fed rechnet in diesem Jahr nun mit einem geringeren Wirtschaftswachstum als davor angenommen. Die Zentralbank geht nur noch von einem Plus von 1,4 % aus. Schon bei der vorigen Prognose im März hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung nach unten korrigiert, damals auf ein Plus von 1,7 %. Die Notenbank rechnet auch mit einer höheren Inflationsrate von 3 %, wo sie im März noch von 2,7 % ausgegangen war.



