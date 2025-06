Köln (ots) -Diese Single-Frau wird alle umhauen: Sie ist zurück - stärker, schärfer und selbstbestimmter denn je! In der neuen Staffel von "Make Love, Fake Love" stellt Elena Miras - eine der bekanntesten Reality-Persönlichkeiten des Landes - die Männerwelt auf die Probe: Wer meint es ehrlich, wer spielt nur mit ihr? Denn auch wenn die 33-Jährige seit ihrem Durchbruch bei "Love Island" bereits aus zahlreichen Reality-Formaten als Siegerin hervorging - die Suche nach Mr. Right war bisher erfolglos. Doch das soll sich nun ändern. Nachdem Elena dieses Jahr eine wichtige Beziehung hinter sich gelassen und einen klaren Schlussstrich unter ein Kapitel gezogen hat, ist sie jetzt wieder bereit, sich neu zu öffnen - zwischen Herzklopfen, Misstrauen und der Hoffnung, endlich den Richtigen zu finden."Ich habe schon viel erlebt - im TV und im echten Leben. Aber heute weiß ich ganz klar, was ich nicht mehr toleriere. Und ich verspreche euch: Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er 'Traummann' sagen kann", so Elena Miras.Denn das ist das Prinzip von "Make Love, Fake Love": Als Single-Lady zieht Elena mit flirtwilligen Männern in eine luxuriöse Villa in Griechenland - doch nicht alle kämpfen aus ehrlichen Gründen um ihr Herz. Einige Kandidaten führen in Wahrheit eine Beziehung - und deren Partnerinnen wohnen heimlich in der Nachbarvilla. Wer liebt aufrichtig, wer blufft sich ins Finale und wer steht am Ende mit 50.000 Euro in der Hand? Nur wenn Elena auf einen echten Single setzt, gewinnt sie gemeinsam mit ihm das Preisgeld. Entscheidet sie sich für einen Lügner, kassiert das Fake-Paar - und sie geht leer aus.Stets an ihrer Seite: Moderatorin Sandra Safiulov, besser bekannt als selfiesandra. Die 25-Jährige begleitet Elena durch das emotionale Abenteuer - zwischen Verführung, Vertrauensbrüchen und der alles entscheidenden Frage: Love oder Fake Love?Die 3. Staffel von "Make Love, Fake Love" startete im Januar 2025 auf RTL+ und gehört mit über 14 Millionen Abrufen (Census+) zu den erfolgreichsten Reality-Formaten des Jahres auf der Plattform. Wann die 4. Staffel exklusiv auf RTL+ startet, wird rechtzeitig bekanntgegeben. Produziert wird "Make Love, Fake Love" von ITV Studios Germany GmbH im Auftrag von RTL+.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt: Senior Managerin Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deAnnalena Körrer: Managerin Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74245 | annalena.koerrer@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6058618