FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken. Die US-Notenbank lieferte am Vorabend kaum Überraschungen. Entscheidende Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Am Morgen fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 130,89 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,52 Prozent.

Die US-Währungshüter tasteten den Leitzins trotz wiederholter Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer Zinssenkung zunächst nicht an. Die Fed signalisierte aber weiter zwei Zinssenkungen 2025. "Die Fed tendiert weiterhin zu Zinssenkungen, der Zeitpunkt dafür dürfte sich aber nach hinter verschieben", interpretierte Ökonom James Knightley von der Bank ING die Aussagen der Notenbank.

Für Unsicherheit sorgt weiterhin der Nahost-Krieg zwischen Israel und dem Iran. US-Präsident Trump hat sich bisher nicht festgelegt. Er ließ ein mögliches Eingreifen der USA in den Krieg bis zuletzt offen. Er hatte am Mittwochabend eine Forderung einer "bedingungslosen Kapitulation" wiederholt, schloss andererseits aber weitere Verhandlungen auch nicht komplett aus. Es sei noch nicht zu spät./jha/zb