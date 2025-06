Der Bitcoin-Kurs befindet sich derzeit in einer merkwürdigen Seitwärtsphase. In den letzten beiden Wochen hat sich die Mutter aller Kryptowährungen unter dem Strich quasi nicht vom Fleckt bewegt und auch in dieser Woche tritt BTC auf der Stelle. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Und steht der Bitcoin möglicherweise vor dem Ausbruch nach oben? Bitcoin im Konsolidierungsmodus Am 22. Mai war die älteste und größte Kryptowährung mit 112.000 US$ auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...