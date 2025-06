MSB-lizenzierte Plattform stellt automatisiertes DOGE-, LTC- und BTC-Mining vor - unterstützt durch erneuerbare Energien und KI-Technologie

AIXA Miner-Bild

NEW YORK, June 19, 2025-Plattform, hat ihre neueste Entwicklungsphase gestartet und bietet nun KI-gesteuerte Dienstleistungen für Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) und Dogecoin (DOGE) an. Das Unternehmen ist offiziell als Money Services Business (MSB) beim U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert und stärkt damit seine Position als regulationskonforme Mining-Plattform im Einklang mit US-Finanzvorschriften.

Gegründet im Jahr 2020 betreibt AIXA Miner über 100 Rechenzentren in Nordamerika, Europa und Asien. Alle Standorte werden durch erneuerbare Energiequellen betrieben, darunter monokristalline Solarmodule und Windkraftanlagen. Die Plattform kombiniert KI-basierte Cloud-Mining-Algorithmen mit modernster GPU- und ASIC-Technologie. So bietet sie sichere und automatisierte Mining-Dienstleistungen, ohne dass Nutzer eigene Hardware kaufen oder verwalten müssen.

Der Mining-Prozess beginnt in drei Schritten: Nutzer erstellen ein Konto, wählen einen Vertragsplan aus und erhalten in der Folge automatisch täglich Mining-Erträge . Die verfügbaren Vertragspläne sind unter anderem:

DOGE Beginner Plan

LTC Free Trial

BTC Plan

Juni-Aktion





Die Infrastruktur von AIXA Miner nutzt Hochleistungs-GPUs von NVIDIA und AMD, um optimierte Energieeffizienz zu gewährleisten. Alle Abläufe erfolgen über ein globales Netzwerk rund um die Uhr überwachter Rechenzentren und folgen umweltbewussten Standards.

Technologische Vorteile und globale Präsenz

Modernste GPU-Technologie: Neueste NVIDIA- und AMD-GPUs gewährleisten optimierte Leistung bei reduziertem Energieverbrauch.

Globales Netzwerk an Rechenzentren: Auf drei Kontinenten verteilt, um einen unterbrechungsfreien 24/7-Mining-Betrieb bieten zu können.

Saubere Energielösungen: Die Mining-Infrastruktur wird vollständig mit erneuerbaren Energiequellen betrieben, um klimabewusstes Computing zu fördern.

KI-Cloud-Mining: Maschinelle Lernalgorithmen werden eingesetzt, um die Effizienz und das Ressourcenmanagement bei allen Mining-Aufgaben zu verbessern.





Sicherheit und Transparenz stehen im Vordergrund, gewährleistet durch die Nutzung von Cold-Wallet-Speicherung sowie Drittanbieterschutzmaßnahmen wie McAfee® SECURE und Cloudflare® SECURE. Das Mining-Team besteht aus erfahrenen IT-Ingenieuren und Blockchain-Experten.

Mit seiner regulatorischen Zertifizierung, seinem Fokus auf grüne Energie und der automatisierten Infrastruktur strebt AIXA Miner an, einer weltweiten Nutzerbasis zugängliche und regulationskonforme Cloud-Mining-Dienste bereitzustellen.

Medienkontakt:

like Mikkelsen

AIXA Miner Cloud Mining Investment Ltd

like.Mikkelsen@aixaminer.com

https://aixaminer.com/