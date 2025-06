3 Indikatoren, die zeigen, wie weit der Bitcoin-Preis noch steigen kann

Anzeige / Werbung Der Bitcoin-Preis kratzt am Allzeithoch - aber wie weit kann er noch steigen? Drei bewährte Indikatoren deuten darauf hin: Der Zyklus ist noch nicht am Ende. Kommt jetzt der große Ausbruch? Nach dem scharfen Rücksetzer im April, bei dem der Bitcoin-Kurs zeitweise unter 80.000 US-Dollar fiel, herrschte Panik. Viele sahen bereits das Ende des aktuellen Bullenmarktes. Doch Bitcoin meldete sich eindrucksvoll zurück und notiert inzwischen wieder bei rund 105.000 US-Dollar - das Allzeithoch ist zum Greifen nah. Die entscheidende Frage, die sich viele Investoren nun stellen: Wie weit kann Bitcoin in diesem Zyklus noch steigen? Und wie lässt sich dieses Top identifizieren? Wir möchten heute drei bewährte Indikatoren vorstellen: 1. Der Pi Cycle Top Indikator Der Pi Cycle Top Indikator (siehe nächste Abbildung) gilt als einer der zuverlässigsten Werkzeuge zur Erkennung von Zyklus-Hochpunkten bei Bitcoin. Er basiert auf dem Zusammenspiel zweier gleitender Durchschnitte: dem 111-Tage-Durchschnitt (in orange) und dem 2-fachen 350-Tage-Durchschnitt (in grün). Historisch gesehen hat eine Kreuzung dieser beiden Linien erstaunlich präzise die Hochpunkte früherer Bitcoin-Zyklen markiert. Aktuell liegen beide Linien noch deutlich auseinander - das spricht dafür, dass der Höhepunkt dieses Zyklus noch vor uns liegt. Auch der aktuelle Bitcoin-Kurs befindet sich noch unter der grünen Linie - ein weiteres Zeichen dafür, dass noch weiteres Aufwärtspotenzial besteht. 2. Der 2-Year MA Multiplier

Ein weiterer spannender Indikator ist der 2-Year MA Multiplier (siehe nächste Abbildung), entwickelt vom US-amerikanischen Analysten Philip Swift. Er basiert auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten zwei Jahre (2-Year MA) und dessen fünffachem Wert. Die grüne Linie dient dabei oft als Unterstützung (Boden), während die orange - also der 2-Year MA × 5 - in früheren Zyklen als Orientierung für mögliche Tops genutzt wurde. Ein Blick auf den Chart zeigt: Aktuell notiert der Bitcoin-Kurs noch deutlich unterhalb der orangen Linie. Diese verläuft derzeit im Bereich von rund 400.000 US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass noch großer Spielraum nach oben besteht.

Interessant: In früheren Zyklen - wie 2013 - wurde diese obere Linie teilweise erreicht oder leicht überschritten. 2021 dagegen blieb Bitcoin darunter. Das zeigt: Der Multiplier ist kein perfekter Top-Indikator, aber ein nützlicher Gradmesser für Überhitzung.

Fazit: Auch dieser Indikator signalisiert, dass der aktuelle Zyklus weiter intakt ist - und das finale Hoch noch vor uns liegen könnte.

Wenn du wissen möchtest, welchen sehr präzisen dritten Indikator wir in unseren Analysen noch heranziehen, schau gerne bei uns im Friedrich Report vorbei.

