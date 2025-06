© Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfram Steinberg

VW stellt ein mögliches Audi-Werk in den USA in Aussicht, macht die Entscheidung jedoch von einem politischen Durchbruch im Zollstreit abhängig.Die Entscheidung über ein mögliches Audi-Werk in den USA lässt weiter auf sich warten. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen will sich Volkswagen erst dann offiziell zu den Plänen äußern, wenn zwischen den USA und der Europäischen Union eine Einigung in der Zollpolitik erzielt wurde. Das berichtet eine mit der Angelegenheit vertraute Person. "Volkswagen bietet ein modulares Investitionspaket an - wie groß dieses am Ende ausfällt, hängt stark von den politischen Rahmenbedingungen ab", heißt es. Konkrete Zahlen oder Details nannte der Insider …