Mainz (ots) -Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen und sie wie geplant am Sonntag, 22. Juni 2025, um 12.00 Uhr, den "ZDF-Fernsehgarten" live vom Mainzer Lerchenberg moderieren wird.Die ZDF-Moderatorin lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum über Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, konnte sie für die "ZDF-Fernsehgarten"-Sendung am 15. Juni 2025 nicht anreisen. Die An- und Abreise Andrea Kiewels zum Produktionsort des "Fernsehgartens" ist ihre Privatangelegenheit.Als Gäste der kommenden "ZDF-Fernsehgarten"-Ausgabe, die unter dem Motto "Sommer-Check" steht, erwartet Andrea Kiewel: Alcazar, Heinz Rudolf Kunze & Annett Louisan, Oceana, Christin Stark, Anna-Carina Woitschack, Nick Howard, DeSchoWieda, MVX, Bell Book & Candle, Drei Meter Feldweg und Douwe Bob.