Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) -Eine neu veröffentlichte, von Fachleuten begutachtete Studie in Nature Scientific Reports (https://www.nature.com/articles/s41598-025-99361-6), Teil des angesehenen Nature Portfolios, präsentiert überzeugende klinische Belege für die Wirksamkeit nicht-invasiver energiebasierter Technologien zur Reduzierung von Bauchfett. Die Studie zeigte eine statistisch signifikante Abnahme der Dicke der Bauchfettschicht bei koreanischen Frauen mit abdominaler Adipositas nach einer Reihe von Ultraschall- und Radiofrequenz-Behandlungen mit Almas Plattform Accent Prime.Die von Dr. Yeo Ju Sohn und Dr. Hyejin Chun von der Abteilung für Familienmedizin am Ewha Womans University College of Medicine des Ewha Womans University Seoul Hospital durchgeführten Untersuchungen bestätigten eine messbare Verringerung der Fettschicht durch Ultraschallbilder und Messungen des Taillenumfangs. Die Patientinnen berichteten über eine hohe Zufriedenheit und eine durchweg gute Verträglichkeit während des gesamten Behandlungsprotokolls, wobei keine unerwünschten Ereignisse beobachtet wurden.Diese Veröffentlichung erfolgt zu einer Zeit, in der abdominale Adipositas sowohl in Südkorea als auch weltweit zunehmend als Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das metabolische Syndrom erkannt wird. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation leben weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen mit Fettleibigkeit - einem Hauptrisikofaktor für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vorzeitige Sterblichkeit. Da die Adipositasraten weiter ansteigen, werden sichere, wirksame und zugängliche Behandlungsmöglichkeiten jenseits der chirurgischen Eingriffe immer dringlicher."Diese Studie unterstreicht die immer wichtigere Rolle nicht-invasiver Behandlungen bei der Körperformung und unterstreicht ihre potenzielle Bedeutung im breiteren Kontext weltweiter Gesundheit und Wellness", so Lior Dayan, CEO von Alma. "Diese neue Publikation stärkt die wissenschaftliche Grundlage für die Technologien von Alma und zeigt unser Engagement, Innovationen voranzutreiben, die die Patientensicherheit in den Vordergrund stellen, das Behandlungserlebnis verbessern und mit den sich entwickelnden Bedürfnissen moderner Patienten Schritt halten."Accent Prime kombiniert firmeneigene Ultraschall- und Radiofrequenz-Technologien für personalisierte, nicht-invasive Behandlungen zur Körperkonturierung, Hautstraffung und Gesichtsverjüngung. Die Plattform ist CE-gekennzeichnet und für die Behandlung verschiedener Indikationen zugelassen, darunter Gesichts- und Körperkonturierung, Hautstraffung, Zellulitisreduktion und Hautverjüngung. Accent Prime wird von führenden Kliniken auf der ganzen Welt eingesetzt und bietet flexible, auf Kombinationen basierende Protokolle, die maßgeschneiderte Behandlungsstrategien für verschiedene Hauttypen und Körperbereiche unterstützen - ohne chirurgische Eingriffe oder Ausfallzeiten. Diese firmeneigenen Ultraschall- und Radiofrequenztechnologien werden auch in anderen Systemen der Body Contouring Serie von Alma eingesetzt, wie Alma PrimeX.Über AlmaAlma ist ein weltweit führender Hersteller von ästhetischen und chirurgischen Lösungen und bietet ganzheitliche Spitzentechnologien wie Laser- sowie lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Mit Almas Technologien bieten Ärzte und andere Anwender ihren Patienten sichere, wirksame und mitunter lebensverändernde Behandlungen auf Basis modernster und klinisch bewährter Lösungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen die mehrfach preisgekrönten Systeme von Alma Maßstäbe in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Spitzenleistungen als auch in Bezug auf Innovationskraft & Design.Medienanfragen:prglobal@almalasers.comKontakt für Medienanfragen Deutschland, Österreich, Schweiz:Christine Krieger,Marketingleitung Alma Lasers GmbHchristine.krieger@alma-lasers.deFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2711970/Alma.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2047372/5372311/Alma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/peer-reviewed-studie-in-nature-scientific-reports-zeigt-nicht-invasive-fettreduktion-mit-almas-energiebasierter-technologie-302486092.htmlPressekontakt:+972-4-6275357Original-Content von: Alma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139746/6058641