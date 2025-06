Wien (www.anleihencheck.de) - Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) hat beschlossen, die Leitzinsen unverändert zwischen 4,25% und 4,5% zu belassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei sowohl von Analysten als auch vom Markt weitgehend erwartet worden. Im Mittelpunkt seien eher die aktualisierten Wirtschaftsprognosen gestanden, wobei traditionell der Ausblick für den Leitzins die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Interessanterweise sei der Median für 2025 unverändert bei 3,9% (effektive Fed Funds Rate) geblieben, was zwei Zinssenkungen impliziere. Die Details würden aber zeigen, dass die Zahl der FOMC-Mitglieder, die in diesem Jahr keine Zinssenkung mehr erwarten würden, von vier auf sieben gestiegen sei. Hätte ein weiteres FOMC-Mitglied die Leitzinserwartung angehoben, hätte der Median auf eine Zinssenkung gewechselt. Es sei also knapp gewesen! ...

