So schnell kann es gehen: Während der DAX wegen Unsicherheit im Nahost-Krieg um 0,8 % fiel, konnten sich die Aktien des Triebwerkbauers MTU via XETRA mit 0,7 % bei 368,50 Euro im Plus halten und einen erneuten Rekord aufstellen, in der Spitze stieg das Papier auf 370 Euro. Zu verdanken ist dies einer Kaufempfehlung der DEUTSCHEN BANK, die drei Gründe für ihre Empfehlung ausgab: Zum einen sind die Aussichten bis 2030 besser als erwartet, die bisher vorsichtige Einschätzung des GTF-Turbinenprogramms ist nun weniger angebracht und angesichts neuer mittelfristiger Ziele kann man nun einen längeren Horizont einpreisen. Turbo an!



