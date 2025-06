Die PNE AG zelebriert PV-Projekterfolge in Südafrika: So verkündet der Windkraftprojektierer und EE-Spezialist den Financial Close für das 240-MW-PV-Projekt Khauta Süd in Südafrika. Darüber hinaus werde auch der Financial Close für das 110-MW-PV-Projekt Khauta West bis Ende Juli 2025 erwartet. Der Financial Close ist der letzte Zahlungsmeilenstein und somit der Abschluss des Projekts für WKN Windcurrent, ...

