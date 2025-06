Der Mobilitätsdienstleister UTA Edenred hat seine 360°-Ladelösung UTA eCharge nun auch auf elektrische Lkw- und Transporterflotten aus Deutschland erweitert. Dabei handelt es sich um ein Full-Service-Angebot, welches das Laden an öffentlichen Ladesäulen, am Arbeitsplatz, Depot und zu Hause ermöglichen soll. Aber auch den Ladeinfrastruktur-Aufbau u.a. im Depot deckt die Lösung ab. Was das öffentliche Laden betrifft, so sollen die Ladekarte "UTA eCard" ...

