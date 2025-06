Circle ist vor zwei Wochen an die Börse gegangen und hat sich seitdem im Kurs fast versiebenfacht. Doch ist die Aktie nach diesem unglaublichen Kurssprung immer noch ein Kauf? Mega-Rallye nach dem IPO Der US-Finanzdienstleister Circle ist zu 31 US$ je Aktie an die Börse gegangen. Am Donnerstag im vorbörslichen Handel notiert das Papier zu 211 US$ und hat sich damit binnen zwei Wochen beinahe versiebenfacht. Der Grund für die Mega-Rallye sind neben ...

