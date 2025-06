Die Aurora Cannabis-Aktie hat am Mittwoch um mehr als -20% im Wert verloren. Das setzt die Papiere des kanadischen Unternehmens so stark unter Druck, und diese Aussichten gibt es jetzt noch für Aktionäre: Zahlen belasten Aurora Eigentlich hat Aurora Cannabis mit den Zahlen zum kürzlich abgelaufenen vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. So meldete das Unternehmen 90,5 Millionen C$ als Umsatz, etwas mehr als die von Analysten ...

