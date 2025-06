Mainz (ots) -Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und nach den US-Forderungen zu mehr NATO-Unterstützung bemüht sich die Bundesregierung, den neuen Herausforderungen gerecht zu werden - ein Milliardenpaket soll die Bundeswehr kriegstüchtig und zur stärksten Armee Europas machen. Wie ist das zu schaffen und was bedeuten diese Pläne für die Menschen, die davon direkt betroffen sind? Diese Fragen stellt "ZDF-Morgenmagazin"-Moderator Andreas Wunn am Montag, 23. Juni 2025, bei einem "moma vor ort" live aus der Pionierschule Ingolstadt. Dort werden jährlich gut 2.500 Soldaten und Soldatinnen des Heeres ausgebildet, unter ihnen auch Kämpferinnen und Kämpfer aus der Ukraine. Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr sind im "ZDF-Morgenmagazin" Gäste aus Politik, Wirtschaft und Militär gefragt: Was bedeutet "Whatever it takes" für den langen Weg zu mehr "Kriegstüchtigkeit" in der Praxis?Markus Söder und Carsten Breuer im GesprächAls Gast ist Ministerpräsident Markus Söder dabei, der für eine neue Wehrpflicht plädiert und Bayern zum Standort Nr. 1 der Rüstungsindustrie machen will. Deutschlands oberster Soldat, Generalinspekteur Carsten Breuer, wird erläutern, wie man sich im Verteidigungsministerium auf einen Ernstfall vorbereitet und welche Rolle die Bundeswehr künftig im Rahmen der Europäischen Union und der NATO spielen kann. Von ihren bisherigen Erfahrungen und den Gedanken, mit denen sie in ihre persönliche Zukunft blicken, berichten Soldatinnen und Soldaten aus der Pionierschule.Sicherheitslage und SicherheitstechnikDie veränderte Sicherheitslage zwingt auch zum Umdenken der Wirtschaft. Wie das geht, wird Thomas Hirsch, Geschäftsführer von Hirsch Engineering Solutions beschreiben. Er hat seinen Zulieferbetrieb der Automobilbranche schon jetzt auf Komponentenbau der Rüstungsindustrie umgestaltet.Es werden auch Skeptiker zu Wort kommen. Brigadegeneral a.D. Michael Bartscher erinnert an die Schreckensszenarien echter Kriegsschauplätze, die traumatische Folgen haben können. Und Traudl Haury von der Friedenskooperative Ingolstadt bringt die Perspektive der Friedensbewegung ein. Außerdem dabei: Schülerinnen und Schüler, die sich mit einer möglichen Wiederbelebung der Wehrpflicht auseinandersetzten müssen. Alle diese Gäste beschäftigen sich mit der Frage: "Wie steht es um die Zukunft der deutschen Sicherheit und Verteidigung?"Mit "moma vor Ort" im direkten GesprächIn der Reihe "moma vor Ort" ist das "ZDF-Morgenmagazin" anlassbezogen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern und redet mit ihnen über das, was sie bewegt. Das "ZDF-Morgenmagazin" informiert in der Ausgabe am Montag, 23. Juni 2025, auch über die tagesaktuelle Nachrichtenlage - von 5.30 bis 7.00 Uhr mit Philip Wortmann im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin, von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr mit Eva-Maria Lemke. In jeder halben Stunde schalten sie zu Andreas Wunn nach Ingolstadt.KontaktBei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDas "ZDF-Morgenmagazin" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/zdf-morgenmagazin-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6058723