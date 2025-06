Berlin (ots) -- Mit 22,9 Millionen Spielenden ist das Smartphone die meistgenutzte Spieleplattform in Deutschland- Neuer Rekord: 20,5 Millionen Deutsche spielen auf der Konsole- 19 Millionen spielen auf mehr als einer PlattformDie Spielekonsole nähert sich dem Spitzenplatz der beliebtesten Gaming-Plattformen in Deutschland an: Rund 20,5 Millionen Deutsche spielten 2024 auf der Konsole und damit so viele wie nie zuvor. Noch im Jahr davor waren es 18,7 Millionen. Insgesamt hat die Spielekonsole in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen - seit 2019 ist die Anzahl der Konsolen-Spielenden in Deutschland um 29 Prozent gewachsen. Dazu trägt die große Popularität der aktuellen Konsolengeneration rund um PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch bei, innerhalb derer auch neue, technisch optimierte Versionen erschienen sind - etwa die PlayStation 5 Pro oder das OLED-Modell der Nintendo Switch. Das gab heute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten von YouGov bekannt. Meistgenutzte Spieleplattform in Deutschland bleibt das Smartphone, dessen Erfolg sich ebenfalls fortsetzt: So spielen rund 22,9 Millionen Menschen in Deutschland Games auf dem Handy. Dabei gewinnt das Smartphone innerhalb von zwölf Monaten 200.000 Spielende hinzu.Einen Rückgang erlebt der PC. So spielen hierzulande 13,1 Millionen Menschen auf dem PC und damit 400.000 weniger als noch im Vorjahr. Damit setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen Jahre fort: Im Vergleich zu 2019, als es in Deutschland noch 16,3 Millionen PC-Gamerinnen und Gamer gab, stellt diese Entwicklung einen Einbruch von 20 Prozent dar. Der Tablet-Computer gewinnt hingegen Spielende wieder hinzu. So ist die Anzahl der Deutschen, die auf dem Tablet spielen, innerhalb von zwölf Monaten um 300.000 auf insgesamt 10,3 Millionen Menschen gestiegen. Viele Deutsche beschränken sich beim Spielen nicht nur auf ein Gerät: Rund 19 Millionen Gamerinnen und Gamer spielen insgesamt auf zwei oder mehr Plattformen."Der große Erfolg des Smartphones als meist verbreitete Spieleplattform ist seit Jahren kaum zu übertreffen. Millionen Deutschen bietet es eine zugängliche Möglichkeit zum Spielen und eine riesige Spielevielfalt für Einsteiger und erfahrene Spielende gleichermaßen. Doch die Spielkonsole nähert sich dem Spitzenplatz an. Dazu trägt die große Popularität der aktuellen Konsolengeneration bei, die technisch immer weiterentwickelt wird - von leistungsstärkeren Versionen bis hin zum speziellen Zubehör, mit denen die Spielerfahrung immer weiter optimiert wird", kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche.Deutscher Games-Markt legte 2024 Wachstumspause einNachdem der deutsche Games-Markt in den vergangenen Jahren eine ganz neue Größe erreicht hatte, legte er 2024 eine Wachstumspause ein: So wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mit Games, Spiele-Hardware und Online-Gaming-Services 9,4 Milliarden Euro umgesetzt - ein Minus von 6 Prozent im Vorjahresvergleich. Besonders deutlich fiel der Rückgang beim Kauf von Spielen für PC, Konsole und Smartphone (-17 Prozent auf 921 Millionen Euro) sowie bei der Hardware (-10 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro) aus. Gegen den Trend des Gesamtmarktes gab es bei Online-Gaming-Services ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz in diesem Segment stieg um 12 Prozent auf 965 Millionen Euro.Über die MarktdatenDie genannten Marktdaten basieren auf Erhebungen von YouGov Shopper. YouGov Shopper verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel. Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen Markt für Computer- und Videospiele. game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche.