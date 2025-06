AB 13:00 UHR TREFFEN DIE 430 OLDTIMER IN SIENA EIN, WO SIE AUF DER PIAZZA DEL CAMPO HALT MACHEN WERDEN





BRESCIA, Italien, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zweite Etappe der 1000 Miglia 2025 startete heute früh in Bologna. Das Wetter war den Teams weiterhin wohlgesonnen und sie erreichten die beiden historischen Pässe der 1000 Miglia, die Futa und die Raticosa, mit Blick auf das sonnenverwöhnte Apennin-Panorama. Entlang der Strecke zwischen den beiden Pässen fand auch die erste Durchschnittsfahrt dieser Ausgabe statt.

"Das Dröhnen der Motoren beim Start und der Geruch von Paraffin sind für mich untrennbar mit der 1000 Miglia verbunden - sagt Joe Bastianich, während er auf die Zeitkontrolle am Start der Etappe in Bologna wartet - heute werden wir in Siena, im Chianti-Gebiet und in Rom, der Stadt Caput Mundi, sein. Es wird ein Abenteuer, wir sind gut unterwegs und freuen uns, dass das Wetter mitspielt."

Nach dem Zeitfahren 32 führt Erejemovic-Llanos in einem 1929erAlfa Romeo 6C 1500 Ss, der mit den ersten Sportprüfungen des heutigen Tages die Titelverteidiger Andrea Vesco und Fabio Salvinelli überholt hat, die die gestrige Etappe auf dem ersten Platz beendet hatten. Weiterhin auf dem dritten Platz liegt das Belometti-Ricca-Team in einem 1929er Lancia Lambda Spider Tipo 221. Hotz-Mozzi bleiben mit einem F8 Spider an der Spitze des Ferrari Tribute, ebenso wie Magni-Giavardi in einem Polestar 4 für die 1000 Miglia Green.

Gegen 9.15 Uhr erreichte der Konvoi Prato: Nach der Zeitkontrolle am Ufer des Flusses Bisenzio fuhren die Autos durch das Herz der toskanischen Stadt, vorbei an der Piazza Duomo, der Piazza San Francesco und der Piazza Santa Maria delle Carceri, und begrüßten das Publikum von Prato mit einer Durchfahrtskontrolle vor der Kaiserburg.

Anschließend fanden die Zeitfahren in der Gegend von Linari statt, woraufhin das Val d'Elsa den Konvoi bis zum Ziel in Piazza del Campo in Siena begleitete, wo man den legendären Anblick der auf dem dreifarbigen Kunststoffbelag der berühmten Piazza des Palio delle Contrade geparkten Fahrzeuge genießen konnte.

