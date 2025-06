Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Leitzins am Mittwoch (18.06.) wie erwartet bei der vierten Sitzung in Folge nicht angetastet, so die Experten von "FONDS professionell".Die Zinsspanne betrage damit - wie schon seit Dezember 2024 - weiterhin 4,25 bis 4,50 Prozent. Sehr zum Missfallen von US-Präsident Donald Trump, der vehement niedrigere Leitzinsen fordere und Fed-Chef Jerome Powell unter anderem als "Mr. Too Late" attackiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...