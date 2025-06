Die Bank of England hat soeben entschieden den Leitzins bei 4,25 % zu belassen. Dies entspricht auch der Markterwartung. Die Entscheidung im Notenbankrat fiel mit 6 gegen 3 Stimmen. Drei Ratsmitglieder wollten Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken. Hier das Statement der Bank of England im Wortlaut: There has been substantial disinflation over the past two ...

Den vollständigen Artikel lesen ...