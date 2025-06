Beim EACR 2025 wurden vielversprechende Ergebnisse vorgestellt, die den Erfolg der Forschungskooperation von Brenus Pharma und InSphero zur Weiterentwicklung der translationalen Immuntherapie mithilfe skalierbarer 3D-Tumormodelle demonstrieren

Brenus Pharma, ein französisches Biotechunternehmen, das First-in-Class-Immuntherapien der nächsten Generation entwickelt, und InSphero, ein Schweizer Marktführer bei 3D-Zell-Assay-Technologien, haben auf dem Jahreskongress 2025 der European Association for Cancer Research vielversprechende Daten präsentiert. Diese Daten bestätigen den Nutzen von 3D-Tumorsphäroiden bei der Wirksamkeitsprüfung von STC-1010, dem führenden Wirkstoffkandidaten von Brenus für Darmkrebs.

Die im Rahmen des EUROSTARS-Programms finanzierte Kooperation ermöglichte die Herstellung von vitrifizierten 3D-Sphäroiden von Darmkrebs aus Tumorzelllinien, die zusammen mit Fibroblasten kultiviert wurden. Das Vitrifikationsverfahren bewahrt die Morphologie, die stromale Integrität und die Lebensfähigkeit nach dem Auftauen, sodass eine realistische Bewertung des therapeutischen Potenzials von STC-1010 unter Bedingungen möglich ist, die in vivo menschliche Tumoren simulieren.

Früheren Studien zufolge konnten STC-1010-Antigene von monozytären, dendritischen Zellen (mMo-DCs) effektiv verarbeitet werden, wodurch CD8+-T-Zellen aktiviert wurden. Diese T-Zellen induzierten Apoptose in 2D- und 3D-Modellen von Darmkrebs und setzten tumorhemmende Zytokine (IFN? und Granzym B) frei. Die dabei gewonnenen Daten bestätigen das therapeutische Potenzial von STC-1010.

"Diese Zusammenarbeit hat uns dazu befähigt, das hochrepräsentative und skalierbare 3D-Modell in unsere SGC-Plattform zu integrieren. Damit haben einen bedeutenden Fortschritt bei der Bewertung der Wirksamkeit und der Beschleunigung der Entwicklung von STC-1010 und künftigen Kandidaten erzielt."Benoit Pinteur, CSO bei Brenus Pharma.

"Wir sind hocherfreut, Brenus mit unseren kryokonservierten 3D-Tumormodellen unterstützen zu können. Diese Arbeit zeigt, wie moderne In-vitro-Systeme Immuntherapien näher an die klinische Realität heranführen können."Jan Lichtenberg, CEO bei InSphero.

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma erschließt das Potenzial der Immunonkologie durch die Entwicklung von erstklassigen Immuntherapien, die multispezifische Immunreaktionen gegen Tumore in vivo auslösen. Seine proprietäre, sofort einsatzbereite SGC-Plattform (Stimulated-Tumor-Ghost-Cells) imitiert die Tumorzellen von Patienten und macht sie für das Immunsystem sichtbar, sodass diese Zellen bei ihrem Auftreten erkannt, gezielt bekämpft und zerstört werden können. Brenus strebt einen Paradigmenwechsel in der Onkologie an, indem Patienten aktiv in ihre Behandlung einbezogen werden.

www.brenus-pharma.com

Über InSphero

Mit seiner innovativen 3D-Zelltechnologie und umfassenden Lösungen für die präklinische Forschung setzt InSphero neue Maßstäbe für die In-vitro-Arzneimittelforschung und -sicherheit. Die zuverlässige, skalierbare und reproduzierbare Suite der 3D InSight-Plattformen Liver Safety, Liver Disease, Islet Biology und Oncology Immunology wird von führenden Pharmaunternehmen weltweit eingesetzt. Mehr dazu unter insphero.com.

