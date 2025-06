LG Energy Solution und Toyota Tsusho planen ein gemeinsames Joint Venture zur Rückgewinnung von Batteriematerialien in den USA. Unter dem Namen Green Metals Battery Innovations soll in North Carolina eine Recyclinganlage entstehen, die 2026 in Betrieb gehen soll. In der neuen Vorverarbeitungsanlage wird Altmaterial - sogenannter "Schrott" - zu Schwarzmasse verarbeitet. Laut LGES und Toyota soll die Anlage jährlich bis zu 13.500 Tonnen Material aufbereiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...