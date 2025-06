DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bank of England belässt Zinssatz bei 4,25 Prozent

Die Bank of England (BoE) hat ihre Zinsen unverändert belassen. Nach einer Senkung um 25 Basispunkte im Mai hat der Rat am Donnerstag entschieden, den Leitzins bei 4,25 Prozent stabil zu halten. Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed die Zinsen ebenfalls stabil gehalten.

SNB senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet erneut gelockert. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, sinkt der Leitzins um 25 Basispunkte auf null Prozent. Ökonomen hatten eine Senkung in dieser Höhe bei den Schweizern erwartet. Die SNB ist weiterhin bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren. Sichtguthaben der Banken bei der SNB werden bis zu einer bestimmten Limite zum SNB-Leitzins verzinst. Der Zinsabschlag auf Sichtguthaben oberhalb dieser Limite beträgt unverändert 0,25 Prozentpunkte.

EZB/Villeroy de Galhau: Nächster Schritt eher Zinssenkung

Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau ihren Leitzins in den nächsten sechs Monaten eher senken als anheben. Dies aber unter der Voraussetzung, dass die Eurozone nicht vor einem neuen großen Schock wie einer Eskalation des militärischen Konflikts im Nahen Osten stehe. Die EZB hatte ihren Leitzins Anfang des Monats zum achten Mal gesenkt und angedeutet, dass sie sich dem Ende dieser Lockerungsserie nähere. Seitdem hat Israel eine Reihe von Angriffen auf den Iran gestartet, der daraufhin Vergeltung geübt hat. Der Konflikt hat den Ölpreis stark in die Höhe getrieben, was die Inflation in der Eurozone ankurbeln könnte.

Norwegische Zentralbank lockert überraschend die Geldpolitik

Die norwegische Zentralbank hat überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent gesenkt und eine weitere Lockerung im Laufe dieses Jahres angedeutet. Die vom Wall Street Journal befragten Volkswirte hatten erwartet, dass die Norges Bank den Leitzins bei 4,5 Prozent belassen würde, da das Wirtschaftswachstum anzieht und die Löhne steigen. Zudem ist die Inflation weiterhin hoch.

Türkische Zentralbank belässt Leitzins bei 46 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins stabil gehalten. Der Zins bleibe bei 46 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Im April hatte die Notenbank den Zins auf dieses Niveau gehoben, um Schwankungen der türkischen Lira nach der Verhaftung des prominenten Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu unter Kontrolle zu bringen.

UN warnen vor weiterem Rückgang der Auslandsinvestitionen

Die Auslandsinvestitionen von Unternehmen in aller Welt könnten das dritte Jahr in Folge sinken. Die Vereinten Nationen (UN) warnten, dass wegen steigender Zölle und geopolitischer Spannungen wichtige Entscheidungen über Standorte von Produktionsstätten auf Eis gelegt werden. Wie aus dem Jahresbericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung hervorgeht, sanken die ausländischen Direktinvestitionen im vergangenen Jahr um 11 Prozent. Die ersten Anzeichen für 2025 seien "negativ".

Nachfrageschwäche lässt Schweizer Uhrenexporte einbrechen

Nach einem außergewöhnlichen Anstieg im April sind die Uhrenexporte der Schweiz im Mai deutlich zurückgegangen. Sie sanken um 9,5 Prozent auf 2,1 Milliarden Franken, wie der Verband der Schweizer Uhrenhersteller FH mitteilte. In den ersten fünf Monaten lagen die Ausfuhren 1,1 Prozent im Plus bei 10,8 Milliarden Franken. "Dieses Ergebnis spiegelt aber nicht die aktuelle Absatzsituation wider, die einen weniger positiven Trend aufweist", so der Verband.

+++ Konjunkturdaten

*Taiwans Zentralbank lässt Diskontsatz bei 2,000%

