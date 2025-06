© Foto: adobe.stock.com

Am Ölmarkt herrscht eine immense Anspannung. Verschärft sich der Nahost-Konflikt noch einmal deutlich durch ein mögliches Eingreifen der USA? Die Lage ist im wahrsten Sinne des Wortes explosiv.Brent Öl könnte durch die Decke gehen In den letzten Handelstagen legten die Ölpreise vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts deutlich zu. Brent Öl überwand dabei wichtige Widerstände und kreierte im Ergebnis ein Rallyeszenario. Aber auch WTI Öl verzeichnete einen kräftigen Preisanstieg. Im Vergleich zur letzten Kommentierung an dieser Stelle haben sich die Lage und die Perspektiven für Brent Öl grundlegend geändert. Lief Brent Öl bis vor kurzem noch Gefahr, auf der Unterseite in Richtung 51 …