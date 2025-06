Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Getreu seiner familiären Geschichte und seinem Engagement für die Umwelt hat das Hotel Indalo Park einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit unternommen: die Einführung eines Energiemanagementsystems (EMS), einer intelligenten digitalen Plattform, die den Energieverbrauch des Gebäudes entsprechend der tatsächlichen Nachfrage der Gäste optimiert.Im Bewusstsein der Rolle, die der Tourismus im Kampf gegen den Klimawandel spielt - laut dem Bericht Nature Climate Change (2018) ist die Branche für etwa 8 % der weltweiten Emissionen verantwortlich, wobei Hotels etwa 1 % ausmachen -, hat sich die Geschäftsleitung von Indalo Park für verantwortungsbewusstes Handeln entschieden.Dank der Förderung durch das spanische Ministerium für Industrie und Tourismus im Rahmen der europäischen Next-Generation-Fonds und des Programms "Beihilfen für Digitalisierungsprojekte der letzten Meile im Tourismussektor" konnte das Hotel diese fortschrittliche technologische Lösung umsetzen, die direkt zu den globalen Dekarbonisierungszielen beiträgt.Das EMS ermöglicht eine effiziente Steuerung zentraler Elemente wie Klimaanlage, Warmwasserbereitung (WWB) und Kühlräume, die bisher nach voreingestellten Parametern arbeiteten. Mit der neuen Plattform werden diese Systeme nur dann aktiviert, wenn sie tatsächlich benötigt werden, was den Verbrauch an die reale Nachfrage anpasst und die Energieeffizienz erheblich steigert.Es wird geschätzt, dass diese Maßnahme den Energieverbrauch um 30 % senken wird - das entspricht einer jährlichen Einsparung von 247.905 kWh und einer CO2-Reduktion von 66.934 kg. Neben den positiven Umweltauswirkungen wird außerdem ein jährlicher wirtschaftlicher Vorteil von 37.904 Euro erwartet.Diese Transformation reiht sich ein in eine über 30-jährige Geschichte, die von Gastfreundschaft, persönlicher Betreuung und kontinuierlicher Verbesserung geprägt ist. Heute unter der Leitung der zweiten Generation der Gründerfamilie bekräftigt das Hotel Indalo Park sein Engagement für nachhaltige Innovation und Umweltschutz - ohne dabei seine familiäre Essenz aus den Augen zu verlieren.Weitere Informationen: www.indalopark.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2714827/Hotel_Indalo_Park_sala.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2714826/Hotel_Indalo_Park_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hotel-indalo-park-setzt-auf-energieeffizienz-durch-die-implementierung-eines-energiemanagementsystems-ems-302486265.htmlPressekontakt:María Bautista,maria.bautista@somosd80.com,+34 647 709 481Original-Content von: Hotel Indalo Park, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180071/6058837