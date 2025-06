Der Kurs der Eutelsat-Aktie ist in dieser Handelswoche mächtig in Bewegung geraten. Nachdem das Papier des europäischen Satellitennetzbetreibers am Dienstag und Mittwoch um fast +45% in die Höhe schoss, geht es am Donnerstagvormittag wieder um rund 15% nach unten. Was steckt hinter der enormen Volatilität von Eutelsat und sollten Anleger zugreifen? Frankreich setzt auf Eutelsat Auslöser des gewaltigen Kurssprungs der Eutelsat-Aktie zum Wochenbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...