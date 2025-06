EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Portugiesischer Investor erhöht seine Beteiligung an der IVU Traffic Technologies AG



Oxy Capital, ein erfolgreicher Investor mit Sitz in Lissabon, beteiligt sich mit mehr als 3 % an der IVU Traffic Technologies AG und hat dazu gestern eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht.



"Wir verfolgen seit einiger Zeit die positive Entwicklung der IVU als führender Softwareanbieter für Bahn- und Busunternehmen auf der ganzen Welt", so Pedro Sousa, Partner bei Oxy Capital. "Unsere umfassende Due Diligence hat die starke Wettbewerbsposition der IVU sowie ihr erhebliches Wachstumspotenzial bestätigt. Wir freuen uns daher sehr, dass wir nun als relevanter Aktionär die weitere Entwicklung langfristig begleiten können."



"Ich habe den Austausch mit dem Team von Oxy Capital von Anfang an als sehr offen und wertschätzend empfunden" sagt Martin Müller-Elschner, CEO von IVU Traffic Technologies AG. "Das zunehmende Interesse internationaler Investoren an der IVU zeigt, dass wir sowohl mit unserem Thema, als auch mit unserer Geschäftsentwicklung auf einem guten Weg sind."





