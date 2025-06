Aktualisierung: Meldung durchgehend aktualisiert)



TEHERAN (dpa-AFX) - Die Menschen im Iran sind wegen der Abschaltung des Internets weitestgehend von der globalen Kommunikation abgeschnitten. Der Iran sei nun seit 24 Stunden offline, berichtete die Organisation Netblocks am frühen Morgen, die vor allem für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist.

"Der anhaltende Blackout-Vorfall ist der schwerwiegendste seit den Protesten im November 2019 und beeinträchtigt die Fähigkeit der Öffentlichkeit, in einer Zeit, in der Kommunikation lebenswichtig ist, in Verbindung zu bleiben", so die Nichtregierungsorganisation.

Ausgelöst durch steigende Benzinpreise waren 2019 Menschenmassen in Protesten auf die Straße gegangen, die sich rasch zu landesweiten Protesten ausgeweitet hatten. Die Regierung kappte das Internet für mehrere Tage, laut Menschenrechtlern töteten Sicherheitskräfte dabei Hunderte Demonstranten.

Die Nachrichtenagentur Mehr hatte am Mittwoch eine Mitteilung des Kommunikationsministeriums zitiert. Demnach erfolgte die Einschränkung "aufgrund des Missbrauchs des nationalen Kommunikationsnetzes durch den feindlichen Aggressor für militärische Zwecke und zur Gefährdung von Leben und Eigentum unschuldiger Menschen". Der Zugang zur Kommunikation im Land bleibe bestehen./apo/DP/stk