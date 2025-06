Kiesen (ots) -Im Hinblick auf die UEFA Women's EURO 2025 wird im Wankdorf Stadion in Bern oberhalb des bestehenden Kunstrasens ein Naturrasen gebaut. Damit erfüllt der Austragungsort die hohen, qualitativen UEFA-Anforderungen. Der BSC Young Boys wird die ersten Spiele der Saison auf diesem Naturrasenfeld spielen.Rund 80 Tonnen Gummigranulat, rund 16'000 Quadratmeter Schutzvlies, 1'600 Tonnen Sand und 1'600 Tonnen Rasentragschicht und 8214 Quadratmeter Rollrasen - dieses Material wird derzeit im Stadion Wankdorf verbaut. Der Kunstrasen, auf dem die Hausherren BSC Young Boys im Normalfall spielen, wird für die Euro 2025 der Frauen, die Anfang Juli startet, umgebaut. Mit den Arbeiten betraut ist Bächler+Güttinger AG (ein Mitglied der B+G Schweiz AG), die mit 12 Mann vor Ort mit Hochdruck arbeitet. Diese Arbeiten sind von grosser Wichtigkeit. "Wir haben bereits Erfahrung mit dem Umbau des Rasens von der Euro08 und sind voll im Zeitplan", sagt Caspar Sgier, der Projektleiter von Bächler+Güttinger.Zuerst musste der Kunstrasen geschützt werden. Dafür wurden 80 Tonnen Gummigranulat eingearbeitet, damit die 4 cm langen Kunstgrashalme ganz bedeckt sind und nicht knicken können. Als nächste Etappe wurde 16'000 Quadratmeter Vlies übers Granulat verlegt - so ist der Kunstrasen doppellagig abgedeckt. Als nächstes erfolgte eine Schicht mit 1'600 Tonnen Sand als Drainageschicht, dann eine 1'600 Tonnen Rasentragschicht aus einer Sandmischung."Erst dann kommt die offensichtlichste Etappe, der Rollrasen", sagt Sgier. Die Rollen sind 15 bis 20 Meter lang und haben ein hohes Eigengewicht. "Wir haben einen sehr anspruchsvollen Zeitplan, daher wird der Rasen nicht anwachsen können. Aber die Stabilität für die Spielerinnen ist gewährleistet durch das Gewicht der Rasenrollen." All das Material führt beim Spielfeldrand zu einem Höhenunterschied von 15 cm; dieser wird mit Keilen und Kunstrasen ausgeglichen. "Damit das perfekte Fernsehbild gewährleistet ist."Trotz der Erfahrung von der Euro 2008 können weitere Herausforderungen aufs Team von Bächler+Güttinger AG zukommen. Beispielsweise muss das Wetter mitspielen. "Hätte es zu viel geregnet, hätten wir das Granulat nicht richtig einarbeiten können", sagt Sgier.Die Arbeiten lässt die B+G Schweiz AG von einem Videoteam begleiten. Das ganze Video wird Ende voraussichtlich Anfang Juli publiziert, bis dahin informiert die B+G Schweiz AG auf den sozialen Kanälen in Kurzvideos über den Stand ihrer Arbeiten.Der YB-Kunstrasen wird sein "Comeback" erst im September während der Länderspielpause geben. Die ersten Heimspiele der neuen Super League Saison, welche am 26. und 27. Juli startet, wird der BSC YB also auf Naturrasen austragen. Auf einem Rasen, auf dem die Fussballerinnen von Europa Geschichte geschrieben haben.Der Rasen wird nach dem Rückbau wiederverwendetWas viele nicht wissen: Der für die UEFA Women's EURO 2025 verlegte Rollrasen bekommt nach dem Turnier ein zweites Leben. Statt entsorgt zu werden, wird er fachgerecht rückgebaut und auf einem regionalen Fussballplatz wieder aufgebaut - ein starkes Zeichen für Ressourcenschonung im Profisport.Über Bächler+GüttingerBächler+Güttinger AG ist einer der führenden Schweizer Spezialisten im Sportplatzbau sowie im Garten- und Landschaftsbau. Seit über 40 Jahren realisiert das Unternehmen anspruchsvolle Projekte für nationale und internationale Wettkämpfe - von klassischen Fussballfeldern über Kunstrasensysteme bis hin zu innovativen Hybridlösungen. Ergänzt wird dieses Fachwissen durch langjährige Erfahrung in der Gestaltung und Pflege hochwertiger Grünräume im öffentlichen und privaten Raum.Als Teil der B+G Schweiz AG bringt Bächler+Güttinger nicht nur technisches Know-how, sondern auch eine tiefe Leidenschaft für nachhaltige und funktionale Aussenräume in den Spitzensport und die Landschaftsarchitektur ein. Mit einem Team aus erfahrenen Fachleuten, modernster Maschinentechnik und einem hohen Qualitätsanspruch setzt das Unternehmen Standards - sowohl auf dem Spielfeld als auch darüber hinaus.Weitere Informationen:www.b-g.chwww.bgch.chVideomaterial:https://www.youtube.com/@BGSchweizhttps://www.linkedin.com/company/b-g-schweiz-ag/https://www.instagram.com/baechlerguettinger/Pressekontakt:Bächler + GüttingerCaspar Sgier, Abteilungsleiter SportTel. 079 218 72 20Original-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100932731