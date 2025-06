Leipzig (ots) -Wenn der Sommer kommt und die Temperaturen in der kommenden Woche weiter steigen, zieht es nicht nur die Menschen an die Seen - auch "MDR um Vier - Der starke Osten" ist wieder unterwegs. In der bis dahin heißesten Woche des Jahres startet das Nachmittagsmagazin am 23. Juni seine Sommeraktion "Ab an den Strand" - mit täglicher Live-Berichterstattung direkt von fünf mitteldeutschen Seen. Zu sehen ist dies werktäglich zwischen 16 und 17.45 Uhr im MDR-Fernsehen und der ARD Mediathek.Im Mittelpunkt der Aktion steht der Dialog mit den Menschen vor Ort. Reporterin Sabine Schön zeigt, wer die Regionen stark macht - engagierte Ehrenamtliche, kreative Köpfe, mutige Macherinnen und Macher, die das Urlaubsgefühl vor der Haustür ermöglichen.So trifft sie u. a. die Eisverkäuferin am Strand, den Paddelbootverleiher, die Bürgermeisterin des Nachbarortes oder das Kinderballett aus der Region. Sie alle stehen stellvertretend für viele Menschen, die mit Leidenschaft und Tatkraft das Leben an und mit den Seen gestalten. Auch Tagesgäste, Dauercamper oder Vereinsmitglieder kommen zu Wort - Menschen die mitreden, mitgestalten und mit ihrer Geschichte inspirieren.Die Stationen der Sommertour 2025:- Montag, 23.06. - Schladitzer See mit dem Haynaer Theaterensemble- Dienstag, 24.06. - Arendsee mit der Drachenboot-Sektion des Wassersportvereins- Mittwoch, 25.06. - Zeulenrodaer Meer mit dem Kinder- und Jugendballett "kess"- Donnerstag, 26.06. - Berzdorfer See mit dem Segelverein Schönau-Berzdorf- Freitag, 27.06. - Gremminer See mit der Freiwilligen Feuerwehr GräfenhainichenAnnette Just, Redaktionsleiterin "Tagesmagazine und Dialog" im MDR"Diese Woche ist für uns ein echtes Highlight, weil wir live vor Ort zeigen können, was den Osten stark macht. Wir sprechen mit Menschen, die sich mit Herzblut für ihre Region einsetzen - und wir reden auch über die Herausforderungen und Ideen, die sie beschäftigen. Gleichzeitig entdecken wir Orte, die viele noch gar nicht auf dem Schirm hatten."Für die mitwirkenden gemeinnützigen Vereine gibt es gleich doppelt Grund zur Freude: Sie können nicht nur ihre Arbeit einem breiten Publikum vorstellen, sondern sich auch im "ultimativen Strandquiz" beweisen - mit Fragen rund um ihre Heimatregion und den jeweiligen See. Zu gewinnen gibt es Geld für die Vereinskasse.Sendetermine:- "MDR um 4 - Der starke Osten",Montag bis Freitag, 23. bis 27. Juni 2025, jeweils ab 16 Uhr live im MDR-Fernsehen und in der ARD MediathekPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6058885