FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gesunken. Am Nachmittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 130,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,52 Prozent.

Dem Anleihenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. In Deutschland war in einigen Bundesländern Feiertag. Auch in anderen Ländern der Eurozone wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Zudem war auch in den USA Feiertag und es wurden auch dort keine Daten veröffentlicht.

Die Unsicherheit bleibt angesichts des Kriegs zwischen Israel und dem Iran hoch. Die Lage scheint sich weiter zu verschärften. Israels Verteidigungsminister Israel Katz nimmt Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei direkt ins Visier. "Ein Diktator wie Chamenei, der an der Spitze eines Staates wie Iran steht, und sich die Zerstörung des Staates Israel auf die Fahne geschrieben hat, dieses schreckliche Ziel der Zerstörung Israels, kann nicht weiter existieren", sagte er in der Stadt Cholon.

Israel und der Iran setzen unterdessen ihre gegenseitigen, heftigen Angriffe fort. In Israel wurde nach offiziellen Angaben erstmals ein Krankenhaus im Süden des Landes getroffen. US-Präsident Donald Trump hat sich bisher nicht noch nicht festgelegt, was die Unsicherheit erhöht. Er ließ ein mögliches Eingreifen der Vereinigten Staaten in den Krieg bis zuletzt offen./jsl/he