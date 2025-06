Unterföhring (ots) -Supermodel Naomi Campbell kommt. Leni Klum kommt. Creative Director Thomas Hayo kommt. Tokio Hotel kommen. Die Designer:innen Kidsuper, Marina Hoermanseder und Jasmin Erbas kommen.Day Finale der 20. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" beehren große Stars der Modewelt. Sie erleben einen Abend, der alles hat: große Emotionen, schillernde Auftritte - und ein Live-Shooting, das es so noch nie in 20 Jahren GNTM gab. Mitten im Finale tauchen die Models heute Abend auf ProSieben ab - in ein Unterwasser-Disco-Shooting. Wie das technisch funktioniert? Geheimnis. Zudem sorgen die gefeierten Musicals Moulin Rouge und Starlight Express für Glamour, große Gefühle und jede Menge Wow-Momente im Studio."Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6058901