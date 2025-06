© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

6 Billionen US-Dollar, ein Feiertagskater und ein geopolitischer Pulverfass-Mix: Am Freitag trifft Triple Witching auf Nahost-Angst - und könnte die Wall Street in einen echten Hexensabbat stürzen.Am Freitag erwartet die US-Börsen ein historisches Ereignis: Der größte "Triple Witching"-Tag aller Zeiten fällt auf den Tag nach einem Börsenfeiertag - ein Novum seit mindestens dem Jahr 2000. Laut Daten von SpotGamma laufen Optionen im Gesamtwert von mehr als 6 Billionen US-Dollar aus - ein Rekordvolumen, das Händler auf potenziell heftige Kursbewegungen vorbereitet. "Triple Witching", also Hexensabbat, bezeichnet die gleichzeitige Fälligkeit von Indexoptionen, Einzelaktienoptionen und Futures - …