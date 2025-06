Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ("Ares"), ein weltweit führender Verwalter alternativer Anlagen, gab heute die Auflegung seines ersten europäischen Langfrist-Investmentfonds ("ELTIF") bekannt, den Ares European Strategic Income ELTIF Fund ("AESIF ELTIF"), einen semi-liquiden, unbefristeten Direktkreditfonds, der Privatanlegern im Europäischen Wirtschaftsraum einen erweiterten Zugang zur führenden europäischen Direktkreditstrategie von Ares bietet.

Der AESIF ELTIF ist das neueste Angebot über den Vermögensverwaltungskanal und das erste unter dem aktualisierten ELTIF-Regime. Der AESIF ELTIF wurde entwickelt, um ein diversifiziertes Portfolio zu bieten, das sich größtenteils aus direkt vergebenen, vorrangig besicherten variabel verzinslichen Krediten an Unternehmen in Westeuropa zusammensetzt, und strebt eine dauerhafte Ertragslösung mit Absicherung gegen Kursverluste und stabilen Renditen an. AESIF ELTIF soll die Beteiligung von Privatanlegern an der europäischen Direktkreditstrategie von Ares durch niedrigere Mindestanlagebeträge im Vergleich zu traditionellen alternativen Anlageprodukten erweitern.

Ares hat seine europäische Direktkreditstrategie 2007 eingeführt, sich damit einen First-Mover-Vorteil verschafft und sich als Marktführer etabliert. Die Strategie umfasst rund 95 Anlageexperten in sieben Niederlassungen in Europa und verwaltete zum 31. März 2025 ein Vermögen von über 77 Milliarden US-Dollar. Seit seiner Auflegung hat das europäische Direktkreditgeschäft über 390 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 73 Milliarden Euro getätigt.

"Ares ist fest davon überzeugt, dass wir Privatanlegern, die ihre Portfolios angesichts der Volatilität und Unsicherheit an den öffentlichen Märkten diversifizieren möchten, attraktive Anlagelösungen bieten können", so Andrea Fernandez, Head of Product Management and Investor Relations für European Credit, und Daniel Sinclair, Partner im Bereich European Direct Lending. "Im Rahmen dieses Engagements können wir mit AESIF ELTIF qualifizierten Privatanlegern die gleichen hochwertigen, lokalisierten Origination- und starken Portfoliomanagement-Kompetenzen bieten, die wir unseren institutionellen Anlegern bieten."

"Wir freuen uns, den Zugang zu unseren führenden europäischen Direktkreditkompetenzen für Privatanleger in Europa weiter auszubauen und damit die starke Nachfrage nach ertragsstarken Anlageklassen wie privaten Krediten zu unterstreichen", sagte Mark Serocold, Partner und EMEA Head of Wealth Management Solutions. "Das aktualisierte ELTIF-Regime steht im Einklang mit unserer Mission, Investitionen in private Märkte zu demokratisieren, und wir gehen davon aus, dass sich die Allokationen in private Märkte weiter verlagern werden, da ein größerer Pool qualifizierter Privatanleger zur Teilnahme berechtigt ist."

Seit der Einführung des Wealth-Kanals 2021 konzentriert sich Ares auf den Ausbau seiner Vermögensverwaltungsplattform, um Finanzberatern und ihren Kunden Zugang zu privaten Märkten und entsprechende Schulungen zu bieten. Mit einem wachsenden Team von rund 150 Fachleuten in Niederlassungen in den USA, Europa und Asien ist der Wealth-Kanal von Ares heute eine der ressourcenstärksten Plattformen für die Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung in der alternativen Investmentbranche.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler Manager alternativer Investments, der seinen Kunden in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur ergänzende primäre und sekundäre Lösungen anbietet. Unser Ziel ist es, flexibles Kapital für Unternehmen bereitzustellen und Mehrwert für unsere Stakeholder und innerhalb unserer Communitys zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit unserer Investmentgruppen streben wir konsistente und attraktive Anlagerenditen in allen Marktzyklen an. Zum 31. März 2025 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von rund 546 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum und Nahen Osten tätig. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.aresmgmt.com.

Haftungsausschluss

Anteile an AESIF ELTIF wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung außerhalb der Vereinigten Staaten registriert. Die Beteiligung an AESIF ELTIF darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer "US-Person" angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden staatlichen Gesetze vor oder die Transaktion unterliegt diesen Anforderungen nicht. Daher dürfen "US-Personen" diese Pressemitteilung oder andere Materialien im Zusammenhang mit AESIF ELTIF nicht erhalten und sich nicht darauf verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Potenzielle Anleger werden dringend gebeten, den geltenden Prospekt und andere Materialien sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Potenzielle Anleger sollten ihre eigenen Untersuchungen und Analysen zu Ares, AESIF ELTIF und den im geltenden Prospekt und anderen Materialien enthaltenen Informationen durchführen. Nichts in dieser Pressemitteilung oder den anderen geltenden Materialien ist als Empfehlung zur Anlage in Wertpapiere oder als Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung zu verstehen. Bevor potenzielle Anleger eine Entscheidung über eine Anlage in AESIF ELTIF treffen, sollten sie die Informationen über Ares und AESIF ELTIF sorgfältig prüfen und ihre eigenen Rechts-, Buchhaltungs-, Steuer- und sonstigen Berater konsultieren, um die Vorzüge einer Anlage zu beurteilen. Es kann nicht garantiert werden, dass AESIF ELTIF seine Anlageziele erreichen oder sein Anlageprogramm anderweitig erfolgreich durchführen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Anleger eine Rendite auf sein Kapital erhält. Daher sollte ein Anleger nur dann in AESIF investieren, wenn er den vollständigen Verlust seiner Anlage verkraften kann.

Alle Daten zum 31. März 2025. Diversifizierung garantiert keine Gewinne und schützt nicht vor Marktverlusten. Verweise auf eine Absicherung gegen Kursverluste sind keine Garantie gegen den Verlust des Anlagevermögens oder Wertverluste.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250618154331/de/

Contacts:

Investoren:

awmseurope@aresmgmt.com



Medien:

Giles Bethule, +44 7879615114

media.europe@aresmgmt.com