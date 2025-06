NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Dem Jahresbericht für die US-Börsenaufsicht SEC (10-K-Bericht) zufolge steigere der Softwarekonzern seine Investitionen, um Kapazitätsengpässe in Rechenzentren zu beheben, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße zudem die verbesserte Vertriebseffizienz sowie die höheren Forschungs- und Entwicklungsausgaben./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 10:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 10:58 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US68389X1054

© 2025 dpa-AFX-Analyser