CHAOYANG, China, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 13. bis 14. Juni 2025 fand in Chaoyang in der Provinz Liaoning die Konferenz zur Integration von Kultur, Sport und Tourismus statt. Delegierte aus ganz China und der ganzen Welt kamen in Chaoyang zusammen, um Wege zu einer vertieften Integration von Kultur, Sport und Tourismus zu erkunden und Möglichkeiten einer geschäftlichen Zusammenarbeit auszuloten.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.

Die Provinz Liaoning hat diese Konferenz nun bereits drei Jahre in Folge ausgerichtet. In den vergangenen Jahren hat Liaoning konsequent an der Entwicklung seiner Marke "Boundless Hospitality in the Vast Land of Liaoning" (Grenzenlose Gastfreundschaft im weiten Land Liaoning) gearbeitet und damit eine breite Plattform für Zusammenarbeit geschaffen.

Die diesjährige Konferenz umfasste eine Reihe von Veranstaltungen, darunter eine Ausstellung und ein Fachaustausch zu Erfolgen bei der Integration von Kultur, Sport und Tourismus, Präsentationen zur Standortwerbung sowie spezialisierte Investitionsforen für verwandte Branchen.

Vor Beginn der Konferenz besuchten Vertreter der Provinzregierung von Liaoning gemeinsam mit den Teilnehmenden den Chaoyang Bird Fossil National Geological Park. Als weltweit einziger Fossilien-Themenpark "in situ" präsentiert er die Jehol-Biota in ihrer ganzen Bandbreite mit über tausend Fossilien sowie international bekannten Schätzen wie dem "Archaefructus liaoningensis" und dem "Sinosauropteryx". Diese Entdeckungen haben Chaoyang den ehrenvollen Ruf eingebracht, "der Ort zu sein, an dem die erste Blume blühte und der erste Vogel flog".

Mit seinem reichen kulturellen Erbe und außergewöhnlichen Naturressourcen bot die Ausrichtung dieser Konferenz Chaoyang eine hervorragende Gelegenheit, seine Schönheit der Welt zu präsentieren. Inzwischen hat sich rund um das urbane Zentrum von Chaoyang ein Netzwerk vielfältiger kultureller Tourismusdestinationen herausgebildet. Statistiken zeigen, dass während der Maifeiertage die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Chaoyangs einen bemerkenswerten Anstieg der Besucherzahlen verzeichneten: von 1,44 Millionen im Jahr 2023 auf 3,92 Millionen im Jahr 2025 - ein Zuwachs von 272?%. "Unser nächster Schritt besteht darin, diese Veranstaltung als Katalysator zu nutzen, um die Projektentwicklung, den Markenaufbau und die Servicequalität weiter zu verbessern. Unser Ziel ist es, Chaoyang als weltweit renommiertes Ziel für Freizeittourismus zu etablieren", erklärt Wang Yonghui, Direktor des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Chaoyang.

Quelle: Organisationskomitee der 2025 Liaoning Culture, Sports, and Tourism High-Quality Integration Conference

Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558