LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein in der Technologieberatung und in digitalen Lösungen global tätiges Unternehmen, meldete jetzt den Start eines neuen Geschäftsbereichs und die Markteinführung einer Suite von KI-Dienstleistungen und -Lösungen mit der Bezeichnung BlueVerse. Diese Suite ist als komplettes KI-Ökosystem konzipiert, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre KI-Strategien schneller von der Konzeptphase bis zur Wertschöpfung umzusetzen. Dieses Ökosystem enthält ein ganzes Paket von Komponenten, die die Anwenderunternehmen benötigen, um ihren Geschäftsbetrieb zu verbessern und zu optimieren, bahnbrechende Produktivitätssteigerungen zu erzielen und transformative Kundenerlebnisse zu schaffen.

Auf dem BlueVerse Marketplace gibt es derzeit über 300 branchen- und funktionsspezifische Agenten, was für nahtlose Interoperabilität sorgt und ein wachsendes Ökosystem an Konnektoren schafft. Gestützt wird das System durch eine verantwortungsbewusste KI-Governance, die Vertrauen und Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau gewährleisten.

In den zu einem Produkt aufbereiteten Dienstleistungen (Productized Services) von BlueVerse kommen wiederverwendbare Frameworks, Akzeleratoren und branchenspezifische Lösungs-Kit zur Anwendung. Zur Markteinführung bietet BlueVerse vorgefertige Lösungen für die Bereiche Marketing Services und Contact Center as a Service (CCaaS). Mit den Marketing Services können die Anwenderunternehmen eine bislang unerreichte Kampagneneffektivität und eine ROI-Maximierung erzielen und auf diese Weise ihre Marketingstrategien zu leistungsstarken Wachstumsmotoren weiterentwickeln. Bei CCaaS werden kontextbewusste KI-Agenten zur Verkürzung der Reaktionszeiten eingesetzt, was zu mehr Kundenzufriedenheit führt.

Ein weiterer Bestandteil des Ökosystems ist die BlueVerse Foundry, bestehend aus einem intuitiven No-Code-Designer und einem flexiblen Pro-Code-Editor. Damit können die Anwenderunternehmen in kürzester Zeit KI-Agenten, KI-Tools, Assistenten, Retrieval-Augmented-Generation-Pipelines (RAG-Pipelines) sowie intelligente Geschäftsprozesse zusammenstellen und implementieren.

Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director von LTIMindtree, sagte: "Bei BlueVerse geht es darum, den Unternehmen Produktivitätspotenziale auf unterschiedlichen Ebenen zu erschließen, indem KI in allen Funktionsbereichen des Unternehmens genutzt wird. Die Unterstützung durch ein strategisches Partnerschafts-Ökosystem und vertiefte KI-Expertise positioniert LTIMindtree als bevorzugten Partner für Organisationen, die bereit für die Zukunft sind."

"BlueVerse wird unsere Kunden in die Lage versetzen, sich neue Wertschöpfungsquellen zu erschließen, ihre Geschäftsprozesse zu straffen und in einer KI-orientierten Welt die Nase vorn zu behalten", sagte Nachiket Deshpande, President, Global AI Services, Strategic Deals and Partnerships. "Durch die Nutzung moderner KI in allen Kernfunktionsbereichen des Unternehmens wollen wir messbare Ergebnisse erzielen und unseren Kunden einen langfristigen Wettbewerbsvorteil verschaffen."

Im BlueVerse wachsen autonome Agenten und Unternehmenambitionen zusammen. Wir von LTIMindtree bringen nicht nur die KI ins Geschäftsleben-wir machen das Business agentisch. Um weitere Informationen zum BlueVerse zu erhalten, klicken Sie bitte hier.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle zu modernisieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien einsetzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer konvergierenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. Mit mehr als 84.000 erfahrenen und unternehmerisch denkenden Fachkräften in mehr als 40 Ländern adressiert LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group hochkomplexe geschäftliche Herausforderungen und ermöglicht Transformation in jedem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

