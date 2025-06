RAY-Kurs bricht aus Chartmuster aus: Steigt er nun mindestens 9 %?

Zu einem der beeindruckendsten Tagesgewinner zählt der RAY-Kurs, welcher an seinem Tageshoch ein Plus von mehr als 35 % verzeichnet hat. Welche fundamentalen Entwicklungen dahinter liegen und ob mit dem Durchbruch der Chartmarke ein weiterer Anstieg von mehr als 9 % verbunden ist, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Diese Katalysatoren treiben den RAY-Kurs an

Am heutigen Tage konnte der RAY-Kurs kurzzeitig einen Anstieg von mehr als 35 % verzeichnen. Denn der Optimismus bezüglich Solana hat zuletzt noch einmal zugenommen. So handelt es sich mit 4,1 Mio. Nettozuflüssen um die Zweithöchsten von allen Blockchains.

Aber auch bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets behält Solana weiterhin die Führung, auch wenn die auf Trading und Launchpad spezialisierte Layer-1 Hyperliquid trotz ihrer schlechteren Konditionen noch deutlich mehr Transaktionen verzeichnet, obwohl Solana wesentlich vielseitiger aufgestellt ist. Dabei sind es 856 Mio. gegenüber 99 Mio. pro Tag.

Da Raydium mit einem Anteil von 49,99 % die mit Abstand am meisten genutzt Solana-Liquiditätsschicht im ersten Quartal dieses Jahres war, handelt es sich auch um den größten Profiteur von dem Wachstum des Solana-Ökosystems.

Zudem können nun auch die Communitys von XRP, SUI und DOGE mithilfe von Universal von Raydium künftig ihre dApps auf Solana nutzen, um von der hohen Geschwindigkeit zu profitieren. Auf diese Weise sollen die Konzentrationsrisiken der Chains verhindert und stattdessen die Liquidität besser genutzt werden.

Für diesen Dienst werden derzeit auch viele interessante Liquiditätspools bereitgestellt. Denn es handelt sich dabei um einige der führenden Kryptowährungen in Kombination und nicht nur mit dem US-Dollar, wie uSUI/SOL, uXRP/SOL und für risikoaffine Anleger uDOGE/SOL.

RAY-Kurs übersteigt wichtige Marke

Der RAY-Kurs konnte von dieser positiven Nachricht und aufgrund der Bedeutung des Coins für das Solana-Ökosystem einen bedeutenden Anstieg verzeichnen. Allerdings hat sich dieser nicht lange gehalten, da die Gewinne wieder größtenteils aufgegeben wurden. Somit notiert er nicht mehr 35,04 %, sondern nur noch 5,73 % im Plus. Daher war es eher eine Bullenfalle.

Denn aktuell wird das Marktumfeld weiterhin von Unsicherheiten bezüglich des Nahostkonflikts belastet. So könnte es noch zu einer weiteren Eskalation kommen, welche schnell zu einer größeren Korrektur führt, die allerdings in der Folgezeit wieder durch Nachkäufe kompensiert werden sollte.

RAY-Kurs | Quelle: TradingView

Zwar haben einige Investoren nun ihr Risiko verringert und die letzten Anstiege des RAY-Kurses dafür genutzt. Langfristig betrachtet handelt es sich jedoch weiterhin um eine der vielversprechendsten Kryptowährungen, insbesondere, wenn man an die Erfolgsgeschichte von Solana glaubt.

Aktuelle Niveaus stellen charttechnisch weiterhin attraktiv Einstiegsniveaus dar, auch wenn man sich auf temporäre Rücksetzer einstellen sollte. Bis zum nächsten Top sind Anstiege von 4 x bis 10x denkbar, auch die bullische Divergenz im RSI des Tagescharts deutet an, dass es sich schon um eine Trendwende handeln könnte. Möglicherweise haben aber auch immer mehr von der neuen Solana-Skalierungslösung und ihrer Bedeutung für das Ökosystem erfahren.

Solaxy soll endlich die Zuverlässigkeit von Solana steigern

Auf dem Weg zur führenden Blockchain wird Solana bisher noch von den Transaktionsverzögerungen und -abbrüchen sowie den Netzwerkausfällen belastet. Deswegen wurde die zweite Solana-Engine Solaxy entwickelt, mit der all diese Probleme beseitigt werden sollen. Somit kann die Layer-1 mithilfe der Layer-2 auch dem massiven Wachstum gerecht werden.

Schließlich stehen in diesem Jahr die Genehmigungen der ersten Solana-ETFs an, welche das institutionelle Kapital anziehen. Darüber hinaus entstehen immer mehr Solana-Treasury-Unternehmen, welche ähnlich wie Strategy Inc. von Michael Saylor jedoch stattdessen Solana akkumulieren.

Zusammen mit der großen Entwickler-Community kann das Kapital unter anderem in den Launch und die Weiterentwicklung von Applikationen sowie das Marketing investiert werden. Damit werden die besten Bedingungen für weiteres Wachstum geboten, welches die Layer-2 Solaxy vollumfänglich bewältigen kann.

Dafür werden fortschrittliche Technologien wie Optimistic Rollups und zkProofs verwendet. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Assets über die bereits veröffentlichte Bridge zwischen verschiedenen Blockchains zu übertragen. Auch somit können wiederum die Liquiditätszuflüsse gefördert werden.

Innerhalb des Ökosystems können die Anwendungen aber auch direkt betrieben werden, wie es bereits bei den eigenen dApps wie der Bridge, der DEX und dem Launchpad der Fall ist. Dabei soll laut Berichten das Wachstum der Layer-2 maßgeblich von dem der Layer-1 abhängen, sodass es sich bei Solaxy wie auch Raydium um einige der größten Profiteure von Solana handelt.

Entsprechend beeindruckend ist die Finanzierungssumme von 54,91 Mio. USD, welche über den Vorverkauf eingeworben werden konnte. Dies deutet auf Listungen an einigen der führenden Kryptobörsen hin, da diese vor allem an den Projekten interessiert sind, welche ein hohes Handelsvolumen erzielen können. Nur noch für weniger als vier Tage sind die streng limitierten $SOLX-Coins noch über das ICO erhältlich.

