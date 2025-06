© Foto: Dall-E

Als das "dunkelste Kapitel" der Unternehmensgeschichte hat Gründer Richard Liu die letzten Jahre bezeichnet. So will er JD.com jetzt zurück in die Spur bringen.Die Jahre 2019 und 2020 haben der Aktie von JD.com, dem hinter Alibaba zweitgrößten E-Commerce-Konzern in China, ein explosives Kurswachstum beschert. Die Anteile kletterten von etwa 20 auf fast 110 US-Dollar. Auch Alibaba verzeichnete in dieser Zeit eine Vervielfachung seiner Aktie. Doch der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg chinesischer Technologiekonzerne und die wachsende Beliebtheit ihrer CEOs war der Zentralregierung in Peking ein Dorn im Auge. Vor allem Jack Ma wurde für die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) zu einer immer …