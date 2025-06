Krypto-Investor Arthur Hayes meint, dass enorm viel neues Bargeld in die US-Wirtschaft gegeben werden wird. Aber nicht nur deswegen gäbe es mehr finanziellen Spielraum, der letztlich auch Bitcoin zugute kommen werde.Arthur Hayes, Mitgründer der US-Krypto-Plattform BitMEX, geht davon aus, dass die US-Notenbank in den kommenden Jahren enorme Liquidität in die Wirtschaft pumpen wird. In einem Interview im David Lin Report prognostiziert er, dass bis 2028 rund neun Billionen US-Dollar in die US-Wirtschaft eingespeist werden - zunächst in klassische Wirtschaftsbereiche, bevor diese Mittel allmählich in risikobehaftete Anlageklassen wie Bitcoin fließen würden. "Ich denke, die Banken werden wieder …