Auf der Automatica 2025 präsentiert Grid Dynamics TPGen eine KI-Roboterlösung, die in Zusammenarbeit mit Wandelbots entwickelt wurde, um industrielle Roboterarbeitsabläufe mit komplexer Programmierung zu automatisieren.

Die neue Lösung reduziert den Programmieraufwand drastisch und verwandelt manuelle Roboterprogrammierung und -analyse, die normalerweise Wochen dauern, in automatisierte Prozesse, die dank der automatischen Werkzeugweggenerierung auf Basis von CAD-Modellen in wenigen Minuten abgeschlossen sind.

TPGen basiert auf der NOVA-Plattform von Wandelbots, die eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Robotermanipulatoren ermöglicht.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics) ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und digitalen Engagement-Services gab heute bekannt, dass es seine Roboterlösung TPGen auf der Automatica 2025 vorstellen wird, der weltweit führenden Veranstaltung für intelligente Automatisierung und Robotik, die vom 24. bis 27. Juni 2025 in München stattfindet. Die TPGen-Lösung von Grid Dynamics, die in Zusammenarbeit mit dem Robotik-Industriepartner Wandelbots entwickelt wurde, stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Rationalisierung robotergestützter Inspektionsabläufe für Schweiß-, Klebe- und Oberflächenbearbeitungsanwendungen für Hersteller weltweit dar.

Die Analyse von Werkstückgeometrien, die Planung der Scanprozesse und die Erstellung von Werkzeugwegen sind häufig ein Engpass bei Anwendungen, die die robotergestützte Inspektion von Schweißnähten, Fugen und Oberflächen umfassen. Diese Schritte können viel Zeit in Anspruch nehmen und sowohl die Markteinführungszeit als auch die Inspektionskosten erhöhen. Durch den Wegfall der manuellen Analyse und Werkzeugwegerstellung ermöglicht TPGen Herstellern, die Analyse- und Programmierzeit zu reduzieren, Betriebskosten und Gemeinkosten zu senken, den Energieverbrauch zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die TPGen-Lösung läuft auf der NOVA-Plattform von Wandelbots und bietet eine App für nahtlose und hochautomatisierte Machbarkeitsanalysen, Werkzeugweggenerierung und Trajektorieausführung.

"TPGen stellt eine bedeutende Veränderung in der Herangehensweise von Herstellern an die Roboterprogrammierung für Inspektionsanwendungen dar", so Ilya Katsov, CTO, Americas bei Grid Dynamics. "Durch die automatische Erstellung und Optimierung von Werkzeugwegen aus CAD-Modellen und die Realisierung wirklich automatisierter Arbeitsabläufe helfen wir unseren Kunden, die Analysezeit von Wochen auf Minuten zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten und den Energieverbrauch erheblich zu senken."

"Wandelbots ermöglicht es Partnern und Kunden, die Roboterautomatisierung in intelligente, wiederverwendbare und skalierbare Lösungen zu verwandeln", sagte Katharina Jessa, Chief Revenue Officer bei Wandelbots. "TPGen von Grid Dynamics ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was mit unserer Plattform möglich wird die Automatisierung der Roboterbahnplanung für komplexe Inspektionsaufgaben, die drastische Reduzierung der Entwicklungszeit und die flexible Einsatzmöglichkeit für Roboter verschiedener Marken. Es spiegelt die Leistungsfähigkeit von Software-first-Innovationen bei der Lösung anspruchsvoller industrieller Herausforderungen wider."

Automatische Generierung von Werkzeugwegen: Erstellen und optimieren Sie Werkzeugwege aus CAD-Modellen innerhalb weniger Minuten selbst für hochkomplexe Geometrien und machen Sie manuelle Analysen und Programmierungen überflüssig.

Sofortige Machbarkeitsanalyse: Führen Sie automatische Machbarkeitsanalysen auf Basis von CAD-Modellen der Werkstücke durch, um die Planung zu optimieren und die Rüstzeiten zu reduzieren.

Intelligente Prozessoptimierung: Minimierung der Zykluszeiten, Reduzierung des Energieverbrauchs und Verfeinerung der Ausführungspläne auf der Grundlage von Qualitätskennzahlen und Echtzeit-Feedback.

Nahtlose Integration: Verbindung mit gängigen Roboterarmen und Kamerasystemen durch ein hardwareunabhängiges Design.

Nutzung fortschrittlicher Computer-Vision-Lösungen: Unterstützung der Integration mit kundenspezifischen oder Daten- und Bildanalyselösungen von Drittanbietern durch eine flexible Architektur.

Branchenexperten und Hersteller, die TPGen aus erster Hand erleben möchten, sind eingeladen, Grid Dynamics auf der Automatica 2025 am Stand von Wandelbots in Halle B6.308 zu besuchen. Live-Demonstrationen zeigen die Fähigkeiten der Lösung in verschiedenen Inspektionsszenarien und verdeutlichen ihr Potenzial zur Transformation von Fertigungsprozessen. Weitere Informationen zu den intelligenten Fertigungs- und Robotiklösungen von Grid Dynamics finden Sie auf dieser Seite.

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die dringlichsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein Alleinstellungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Führungsposition im Bereich Unternehmens-KI, die auf fundierten Kenntnissen und kontinuierlichen Investitionen in Daten und ML-Plattformentwicklung, Cloud-Plattform und -Produktentwicklung, IoT und Edge Computing sowie Digital Engagement-Services aufbaut. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Wandelbots ermöglicht es Unternehmen, industrielle Robotik in softwaredefinierte, sich kontinuierlich optimierende Systeme zu verwandeln. Mit seiner einheitlichen Plattform bestehend aus der Wandelbots NOVA Cloud, dem Entwicklerportal und dem Wandelbots NOVA Betriebssystem können Fertigungsunternehmen schneller automatisieren, intelligenter optimieren und ihre globalen Abläufe sicher skalieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.wandelbots.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics wesentlich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen zu erkennen, darunter "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "könnte", "wird", "potenziell", "prognostiziert", "voraussichtlich", "weiterhin" oder "sollte" oder im jeweiligen Fall deren Verneinungen oder andere Varianten oder vergleichbare Begriffe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und dem zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich unserer Kunden, der TPGen Robotic Solution und der GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorhersehbar. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Fähigkeiten, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics wesentlich beeinflussen könnten, einschließlich seiner Geschäftsergebnisse und seiner Finanzlage, sind im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts von Grid Dynamics auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC enthalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

