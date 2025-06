Shanghai (ots/PRNewswire) -Queclink Wireless Solutions wurde für seine Videotelematik-Lösung CV200 zum Gewinner des IoT Evolution Asset Tracking Award 2025 gekürt. Dies spiegelt die steigende Nachfrage von Flottenbetreibern nach Tools wider, die nicht nur Standortdaten, sondern auch betriebliche Kontextinformationen und Rückverfolgbarkeit bieten.Vor dem Hintergrund des wachsenden Drucks auf Logistik- und Transportunternehmen, Frachtverluste zu reduzieren, Schadensfälle schneller zu bearbeiten und steigende Compliance-Standards zu erfüllen, setzen Flottenbetreiber zunehmend Telematiksysteme ein, die GNSS-Tracking mit Mehrwinkel-Videoaufzeichnung kombinieren. Das Videotelematiksystem CV200, das von IoT Evolution World und TMC für seine technische Innovation ausgezeichnet wurde, erfüllt diese Anforderungen durch ein integriertes System, das sowohl die Fahrzeugleistung als auch den Zustand der Ladung in Echtzeit überwacht.Das Videotelematiksystem CV200 beinhaltet eine nach vorne gerichtete, KI-fähige Armaturenbrettkamera und unterstützt zusätzliche Kameramodule, die im gesamten Fahrzeug installiert werden können, etwa in Laderäumen, an Zugangspunkten oder in der Fahrerkabine. Das Videomaterial wird mit Standort- und Alarmdaten synchronisiert, um die Analyse von Vorfällen, Schulungen und die Überprüfung von Abfertigungsverfahren zu unterstützen. Außerdem lässt sich das System drahtlos über BLE mit dem CANbus des Fahrzeugs verbinden, sodass der Bediener ohne invasive Installation auf Diagnose- und Leistungsdaten zugreifen kann.Bei einem Einzelhandelslogistikunternehmen meldete die Flotte in den ersten drei Monaten nach Implementierung des CV200 einen Rückgang der Schadensfälle um 60 %. Die Fähigkeit des Systems, Frachtumschlagspraktiken und Lieferbedingungen zu dokumentieren, erwies sich als hilfreich bei der Lösung von Streitigkeiten und der Verbesserung der Koordination zwischen Fahrern und Lagerteams."Flottenbetreiber müssen zunehmend nicht nur den Standort der Waren überprüfen, sondern auch die Bedingungen, unter denen sie transportiert werden", berichtet Vernon Bonser, Sales Director bei Queclink. "Dazu gehört auch, wie die Güter verladen, umgeschlagen und gesichert werden. Das CV200 wurde entwickelt, um Betreibern die erforderliche Transparenz und Evidenz für ein proaktives Risikomanagement und schnelle Reaktionen auf Vorfälle zu liefern."Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und Kundenerwartungen werden videogestützte Telematiksysteme wie das CV200 zu einem zentralen Bestandteil der Betriebsstrategie von Flotten, die eine umfassendere und intelligentere Kontrolle über die Integrität ihrer Assets anstreben. Diese Technologien verbessern nicht nur die internen Abläufe, sondern schaffen auch ein Maß an Transparenz, das das Vertrauen in die zunehmend komplexen Lieferketten von heute stärkt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2714608/Queclink_s_CV200_AI_Dashcam_Wins_2025_Asset_Tracking_Award.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/videotelematik-setzt-sich-bei-objektverfolgung-durch-cv200-von-queclink-erhalt-iot-evolution-award-2025-302486659.htmlPressekontakt:Anne Ye anne.ye@queclink.comOriginal-Content von: Queclink Wireless Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154779/6058943