XRP News: Sind neues Patent für Banken und DAO die großen Gamechanger?

Zwei wichtige Meilensteine konnte XRP nun erreichen, welches ein neues Patent für die bessere Adoption von Institutionen sowie endlich eine eigene DAO sind. Worum es sich bei ihnen genau handelt und warum diese so entscheidend sind, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Ripple führt neues Patent ein

Ripple hat inzwischen das neue Patent US2021192501A1 angemeldet, welches ein Netzwerk-Berechnungssystem mit On-Demand-Liquidität zur Erleichterung direkter medienübergreifender Transaktionen ist. Es nutzt einen kundenseitigen Liquiditäts-Pool, der für den Slippage-Ausgleich verwendet wird.

Anders ausgedrückt handelt es sich um einen Puffer für Institutionen, welcher die möglichen Kursverluste beim Wechsel der XRP-Coins ausgleicht. Dabei wird jedes Mal dann auf den Liquiditäts-Pool zugegriffen, wenn der XRP-Kurs während einer Transaktion fällt. Auf diese Weise kann bei grenzüberschreitenden Transaktionen trotz Marktschwankungen der vereinbarte Betrag gewährleistet werden.

Ripple Patent for Bridging with $XRP or with Various Stablecoins like $RLUSD $USDT $USDC etc… (ODL)

"Network Computing System Implementing On-Demand Liquidity To Facilitate Direct Cross-Medium Transactions"

Secret Sauce = "Client Pool". Solving price swings during a swap.… pic.twitter.com/weHWVRWato - Crypto Eri ~ Carpe Diem (@sentosumosaba) June 17, 2025

Laut den Aussagen des Ripple-Teams soll noch in diesem Jahr der neue Schutz gegenüber Preisverzerrungen gestartet werden. Somit können sich dann auch leichter die Compliance-Anforderungen einhalten, was wiederum der leichteren institutionellen Adoption den Weg ebnet und das Vertrauen in XRP als Überbrückungswährung stärkt.

Dabei werden der dezentrale Ledger, institutionelles Messaging und Börsenintegrationen kombiniert. Auf diese Weise können die Transaktionen transparent nachverfolgt und die Nutzer gleichzeitig vor Marktschwankungen geschützt werden. Insbesondere für institutionelle Kunden kann sich dies stärker bemerkbar machen.

Jetzt bei XRP-Investment sparen!

XRP löst eine der größten Schwachstellen

In der Vergangenheit ist XRP immer wieder in Kritik geraten, da die Krypto-Community darin keine dezentrale Kryptowährung, sondern viel mehr ein zentral verwaltetes Projekt erkannt hat. Allerdings wird sich dieser Umstand nun durch die XAO DAO ändern.

Mit deren Hilfe können Vorschläge gemacht und an Abstimmungen teilgenommen werden. In diesem Zusammenhang gewährt der XRP-Coin seinen Inhaber Stimmrechte, was ihm einen weiteren Nutzen verleiht.

Damit handelt es sich um die erste von der Gemeinschaft verwaltete DAO auf dem XRP Ledger. Abstimmen können die XRP-Inhaber unter anderem über Zuschussfinanzierung und Ressourcenverteilungen für etwa Entwickler, welche finanzielle Unterstützung suchen. All dies soll künftig automatisch über die XAO DAO laufen.

WOW!



THE XRP LEDGER IS TAKING A STEP TOWARDS DECENTRALIZED GOVERNANCE WITH THE LAUNCH OF XAO DAO! pic.twitter.com/e9q7kAZ8FJ - ???????????? (@_Crypto_Barbie) June 19, 2025

Abgewickelt wird diese selbstverständlich ebenfalls dezentral über den XRP Ledger, um auf diese Weise für eine vollständige Transparenz und Sicherheit zu sorgen. All dies dürfte das Vertrauen in Ripple weiter stärken und könnte daher auch die Liquiditätszuflüsse fördern.

Außerdem könnte sich dieser Schritt positiv auf den Ruf von XRP auswirken, was wiederum leichter Entwickler von dem Ökosystem überzeugen kann. Mit diesen entstehen weitere Angebote, welche sich wiederum förderlich auf die Nachfrage auswirken können. Aber auch bei den grenzüberschreitenden Zahlungen und CBDCs kann es die Adoption fördern.

Jetzt Multichain-Wallet entdecken!

Ist Bitcoin der bessere XRP? Bitcoin Hyper leitet neues Zeitalter ein!

Mittlerweile sind auch auf XRP die ersten Kryptowährungen entstanden. Allerdings soll dies nun mithilfe von Bitcoin Hyper auch auf Bitcoin möglich werden. Denn dieser erhält mit der Hyper Layer 2 ein Upgrade, um selbst den anspruchsvollsten Anwendungen des Web3 gewachsen zu sein wie Gaming, KI und Hochfrequenzhandel.

Dafür verwendet die Skalierungslösung die SVM-Technologie, welche die hervorragenden Eigenschaften von Solana wie 1,2 Mio. TPS und Latenz von 100 ms mit der hohen Liquidität von Bitcoin verbindet. Somit soll das Wachstum im Web3 durch die Nutzbarmachung gefördert werden, wobei sich Bitcoin Hyper als der Hauptprofiteur positioniert.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1935001818792083500

Die digitalen Assets lassen sich mit der eigenen Bridge dabei zwischen verschiedenen Blockchains übertragen, was auch eine chainübergreifende Nutzung erlaubt. All dies kann wiederum die Adoption des auf Bitcoin basierendem Ökosystem fördern. Darüber hinaus sollen SDKs bereitgestellt und Dritte für die Entwicklung weiterer Projekte angeworben werden.

Daher sind die Erwartung auch besonders groß. Denn der XRP Ledger kommt etwa nur auf 1.500 TPS und eine Transaktionsdauer von 3 bis 5 Sekunden. Deswegen haben Anleger möglicherweise auch über den Vorverkauf schon $HYPER-Coins für umgerechnet 1,43 Mio. USD erworben. Gelockt werden sie wohl auch von der Staking-Rendite von 531 % pro Jahr, die jedoch in Abhängigkeit zu den gestakten Token vergütet wird.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.