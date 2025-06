EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb wesentlicher Technologie-Assets von Green Hydrogen Systems



thyssenkrupp nucera hat eine Vereinbarung zum Erwerb wesentlicher Technologie-Assets der dänischen Green Hydrogen Systems A/S unterzeichnet, einem Unternehmen im Bereich der Hochdruck-Elektrolyse. Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von thyssenkrupp nucera, Innovationen zu beschleunigen und die Position auf dem globalen Markt für grünen Wasserstoff weiter zu stärken.



Die Akquisition umfasst geistiges Eigentum sowie ein Testzentrum mit einem funktionsfähigen Prototyp am Standort Skive, Dänemark. Die Kaufpreiszahlung erfolgt vollständig aus liquiden Mitteln; über die Höhe wurde Vertraulichkeit vereinbart.



Vorbehaltlich der Genehmigung durch den gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter nach Erlass eines Insolvenzbeschlusses für die Green Hydrogen Systems A/S, der Zustimmung bestimmter Gläubiger der Green Hydrogen Systems A/S sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion für Spätsommer 2025 erwartet.





