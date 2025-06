© Foto: Hu Yousong - XinHua

Trump will innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA militärisch gegen den Iran vorgehen werden. An den Aktienmärkten führt dies zu einer leichten Entspannung, während der Ölpreis kräftig nachgibt.Weiße-Haus-Sprecherin Karoline Leavitt zufolge will US-Präsident Donald Trump innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die USA militärisch gegen den Iran vorgehen werden. Trump bekräftigte, dass sein Ziel unverändert sei: die Urananreicherung des Iran zu stoppen und eine nukleare Bewaffnung des Landes zu verhindern. Er signalisiert zwar Gesprächsbereitschaft, betont jedoch, dass die USA "jederzeit bereit sind, eine Entscheidung zu treffen", sollte die Diplomatie …