NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf etwas gesenkt von 145,20 auf 140 Euro, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen am Donnerstag mit Blick auf die Halbjahreszahlen am 6. August an. Er sieht gewisse Enttäuschungsrisiken für das Wachstum im zweiten Quartal, die aber am Markt verstanden würden. Im zweiten Halbjahr müsste es aber eine ordentliche Belebung geben, um auch seine reduzierten Jahresziele noch zu erreichen./rob/ag/tih



