Baierbrunn (ots) -Viele gesetzliche Krankenkassen haben 2025 ihre Zusatzbeiträge erhöht. Die Unterschiede zwischen den Kassen sind teils riesig: Im April dieses Jahres schwankten die Sätze zwischen knapp über 1 Prozent und 4,4 Prozent. Durch einen Wechsel können Versicherte also Geld sparen - man sollte dabei aber unbedingt auf die Leistungen achten, rät das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Zusatzbeiträge der Kassen vergleichenWenn man bestimmte Fristen einhält, kann man nach Belieben die gesetzliche Krankenkasse wechseln. "Egal, wie alt Sie sind oder wie gut oder schlecht es Ihnen gesundheitlich geht: Jede gesetzliche Krankenkasse muss Sie aufnehmen", sagt Jana Mehnert, Beraterin der Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) in Berlin. Vor einem Wechsel sollte man aber zuerst klären, ob bestimmte Bindungs- beziehungsweise Kündigungsfristen gelten. Normalerweise muss man mindestens zwölf Monate lang Mitglied in einer Krankenkasse bleiben, bevor man kündigen oder wechseln kann, bei bestimmten Wahltarifen sind es sogar drei Jahre. Diese Bindungsfristen entfallen bis auf wenige Ausnahmen, wenn die Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag erhöht.Ob es sich finanziell lohnt zu wechseln, kann man selbst ausrechnen. Dabei vergleicht man den Zusatzbeitrag, der künftig zu zahlen ist, mit dem Beitrag, der bei einer günstigeren Kasse anfallen würde. Bei großen Unterschieden ist ein Wechsel finanziell lohnend. Grundsätzlich profitieren von einem Wechsel vor allem Menschen, deren Rente mindestens bis zu der Grenze reicht, für die Beiträge fällig sind. Diese sogenannte Beitragsbemessungsgrenze ist 2025 auf 5.512,50 Euro pro Monat gestiegen.Es lohnt sich, auf die Details zu achtenEgal, ob es um eine anstehende Hüftoperation oder um Cholesterinsenker geht: Etwa 95 Prozent aller Kassenleistungen sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Trotzdem sollte man vor einem Kassenwechsel auf die übrigen fünf Prozent der Leistungen schauen. "Das gilt vor allem, wenn es Ihnen nicht allein um einen möglichst günstigen Beitrag geht, sondern um bestimmte Leistungen, die Ihnen wichtig sind", sagt Patientenberaterin Mehnert im "Senioren Ratgeber".Zu diesen Zusatzleistungen zählen zum Beispiel die Übernahme von Kosten für bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, für Impfungen für Fernreisende, Osteopathie oder für eine professionelle Zahnreinigung. Werden solche Extraleistungen als wichtig erachtet, sollte man prüfen, ob die neue Kasse dieselben oder sogar bessere Leistungen als die alte Kasse anbietet. Hier lohnt es sich also, auf die Details zu achten.