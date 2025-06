DJ Auftragsbestand der deutschen Industrie im April gestiegen

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im April gestiegen. Verglichen mit dem Vormonat erhöhte er sich kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 4,0 Prozent höher. Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im April gegenüber März um 0,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland erhöhte sich um 1,1 Prozent.

Der Anstieg des Auftragsbestands im April ist wesentlich auf die Entwicklungen in der Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt plus 2,6 Prozent zum Vormonat) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge plus 0,8 Prozent) zurückzuführen.

Im April blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 7,8 Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite auf 10,7 (Vormonat: 10,6) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite unverändert bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern unverändert bei 3,6 Monaten.

June 20, 2025 02:19 ET (06:19 GMT)

